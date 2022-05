ظهور منافس جديد لإيلون ماسك بعد تعليق صفقة استحواذ “تويتر”

كل الوطن – فريق التحرير: قال مغني الراب، سنوب دوج، إنه قد يشتري “تويتر” الآن بعد تعليق عرض رجل الأعمال، إيلون ماسك، البالغ 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

ونشر سنوب دوج ممازحا متابعيه وماسك تغريدة على حسابه على “تويتر” أشار فيها إلى أنه ربما يضطر لشراء “تويتر”.

وقال سنوب أيضا إنه “سيمنح الجميع علامة اختبار زرقاء على الفور، حتى تلك الروبوتات التي تحتوي على 10 أحرف فى أسمائها”.

May have 2 buy Twitter now.

