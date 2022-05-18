مركز التحكيم التجاري الخليجي يسجل أضخم نزاع مالي في تاريخه

كل الوطن – فريق التحرير: كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسجيل نزاع يعد الأضخم والأكبر من ناحية قيمة المنازعة منذ إنشاء المركز في 1995 حتى الآن.

وأوضح المركز أن قيمة النزاع تبلغ نحو 41 مليون دولار أمريكي لأطراف شركة أجنبية ضد شركة خليجية وشخص خليجي، ويتعلق موضوع النزاع حول الإخلال في الالتزام بعقد مرابحة السلع.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري إن “منطقة الخليج تشهد نموا متزايدا في حجم الاستثمارات الأجنبية، وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو تطور منظومة التحكيم على مستويات عدة، وكذلك صدور العديد من التشريعات الوطنية في منطقتنا الداعمة لفضّ النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات”.

وأضاف: “لا يتطور الاستثمار إلا على أرض التحكيم، والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة، لا شك بأنه سينعكس على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية وخاصة إذا كان هناك تنفيذ للإحكام الصادرة عنه بكل سهولة ودون تعقيدات، فهناك علاقة سببية مباشرة بين تطور منظومة التحكيم وزيادة الاستثمار”.

وأشار الشميمري إلى أن الزيادة في حجم وقيمة وعدد النزاعات يعكس الثقة المتصاعدة من قبل الأطراف إلى الآلية المتبعة للمركز في فضّ النزاعات، وكذلك حجية تنفيذ أحكام المركز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: “واس”