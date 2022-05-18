منعت من الجلوس في الدوام .. فيديو لموظفة سعودية يثير جدلاً

كل الوطن – فريق التحرير: باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واقعة حرمان موظفة سعودية من الجلوس طوال ساعات دوامها داخل أحد المولات التجارية في الرياض.

جاء تدخل الوزارة بعد بلاغ قُدم بخصوصها مصحوبا بمقطع فيديو تظهر فيه الموظفة، مؤكدة أنها تقف طوال فترة دوامها، ولا يسمح لها بالجلوس سواء كان هناك زبائن أم لا، ما أثار تعاطف العديد معها على وسائل التواصل، مناشدين الوزارة التدخل.

وأكدت الوزارة أنها باشرت الحالة. كما أوضحت أنها أمرت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين داخل المجمّع التجاري.

مخالفة عقوبتها بـ 5000 ريال

يذكر أن نظام العمل في السعودية يعتبر عدم توفير مكاتب أو مقاعد للعاملين ممن يتطلب عملهم الوقوف خلال ساعات الدوام، مثل المهن المكتبية ومحاسبة المبيعات وما في حكمها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبالرجوع للقانون، نجد أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية.

على أن تكون مخالفة تلك القوانين غرامة قدرها 5000 ريال.