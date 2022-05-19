“مش حقوم لو جه أبوك”.. فيديو لمشادة على متن طائرة مصرية

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت طائرة مصرية مشادة بين راكبة إفريقية تتحدث العربية ومضيف مصري بسبب جلوسها على غير المقعد المخصص لها، ورفضها تعليمات الموظف بالتوجه إلى مقعدها الأساسي.

وكشف فيديو مسرب قيام الراكبة بالتطاول على المضيف، قائلة له: “لو جه أبوك مش هقوم من مكاني”، ليرد الموظف مؤكداً أنه سيبلغ قائد الطائرة التي لم تقلع بعد، ويطلب منه التوقف لتحرير محضر للراكبة.

فيما أوضحت مصادر مصرية أن الشركة تبحث ملابسات الواقعة التي حدثت في الطائرة المتجهة من القاهرة إلى العاصمة الغانية أكرا، موضحة أنه تم استدعاء الموظف والطلب منه الصعود للطائرة والتعامل مع الراكبة التي لم تلتزم بالمقعد المخصص لها.

كما أضافت أن الموظف تعامل مع الراكبة بكل احترام، لكنها تصرفت بطريقة غير لائقة، وتطاولت عليه.

وختمت مشيرة إلى أن الفيديو صوره راكب كان يجلس في المقعد الخلفي، وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.