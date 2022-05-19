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بأكثر من 84 ألف وردة.. سلَّة طائف الورد تكسر رقم غينيس

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الخميس 19 مايو 2022 - 8:16 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
بأكثر من 84 ألف وردة.. سلَّة طائف الورد تكسر رقم غينيس

كل الوطن – فريق التحرير: كسرت سلّة طائف الورد الرقم القياسي العالمي المسجل في منظمة غينيس العالمية للأرقام القياسية باسم سلّة الورد السنغافورية منذ عام 2018.

وجاءت أبعاد سلّة طائف الورد 12.129 متر طول، و7.98 متر عرض، وارتفاع 1.297 متر، في حين كانت أبعاد السلّة السنغافورية 9.47 متر طول، و6 أمتار عرض، وارتفاع 1.2 متر.

ويأتي هذا الرقم القياسي ضمن الأرقام الكبيرة التي سجلها مهرجان طائف الورد في نسخته الثانية الذي تحتضنه محافظة الطائف برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبتنظيم من وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.

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وجهزت سلّة طائف الورد العملاقة بآلية مميزة راعت جميع الجوانب، حيث ضمت ما يقارب 26 نوعاً من أجود أنواع الورد، مشكِّلةً باقة من 84,450 وردة، واستخدم في صناعة السلّة مواد من الحديد، الخشب، الفلين، البلاستيك، PVC، وجميعها بما فيها الورد مواد قابلة لإعادة التدوير، وعمل على بنائها أكثر من 190 شاباً وشابة من أبناء محافظة الطائف، مستغرقين أكثر من 168 ساعة عمل بداية من تجهيز السلّة حتى نهايتها خلال المدة التي سبقت إطلاق المهرجان.

يذكر أن مهرجان طائف الورد في نسخته الثانية انطلق في 6 مايو الجاري ويستمر لمدة 14 يوماً، ويضم أكثر من 50 عرضاً حياً وفناً أدائياً إبداعياً بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات والفرق الموسيقية، وتهدف وزارة الثقافة من المهرجان إلى الاحتفاء بالدلالات الثقافية التي تمثلها صناعة الورد، وربطها بالثقافة المحلية لمحافظة الطائف التي اشتهرت بالورد تاريخياً.

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