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الأمير خالد بن سلمان يدعو للضغط الأممي على الحوثيين لفتح طرق تعز

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 21 مايو 2022 - 12:30 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الأمير خالد بن سلمان يدعو للضغط الأممي على الحوثيين لفتح طرق تعز

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، عن لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، في واشنطن.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال الأمير خالد بن سلمان: “اجتمعت في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، بحثنا الشأن اليمني ومستجداته، وأكدت له دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، وتطلعاتنا بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية”.

وأضاف: “كما أكدت له على أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، إلا أن هناك دورا مهما يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على المليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار”.

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