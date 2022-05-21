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نائب كويتي: لن نسكت عن إهانة سجناء “المركزي” وإتلاف المصاحف

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 21 مايو 2022 - 12:32 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
نائب كويتي: لن نسكت عن إهانة سجناء “المركزي” وإتلاف المصاحف

كل الوطن – فريق التحرير: أكد عضو مجلس الأمة الكويتي، عبد العزيز الصقعبي، يوم الجمعة، أنهم لن يسكتوا عن إهانة سجناء “المركزي” ورمي وإتلاف بعض المصاحف.
وأعلن النائب الكويتي اعتزامه تقديم أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية عما يتداول من وقائع مؤسفة حول اقتحام بعض الضباط للسجن المركزي وإهانة السجناء ورمي وإتلاف بعض المصاحف.

وقال الصقعبي “إن هذه الواقعة أمر مرفوض، ولن نقبل به”.

وشدد النائب الكويتي على أن محاسبة مرتكبي هذا الجرم واجبة.

وأضاف “سأوجه أسئلة برلمانية لوزير الداخلية لمعرفة تفاصيل ما حدث، ولن نقبل الأساليب البوليسية في إرهاب الناس”.

المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية

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