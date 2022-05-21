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استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 21 مايو 2022 - 12:38 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى أمجد الفايد (17 عاما) وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة فجر اليوم السبت خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين ومخيمها.
وذكرت وكالة “وفا” أن مواجهات عنيفة دارت عند شارع حيفا في جنين بين الشبان والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا أعيرة نارية باتجاه الشبان.

وفور الإعلان عن استشهاد الفتى انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في جنين، حمل فيها المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين هتافات منددة بالاحتلال وداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينة

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