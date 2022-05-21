القيادة السعودية توجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

كل الوطن – فريق التحرير: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك أعرب في برقيته إلى العليمي عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار”.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعث برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية