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مؤثر جدا.. شاهد ردة فعل معتمر تونسي لحظة علمه أن الشاب الذي يتحدث معه فلسطيني من قطاع غزة!

كل الوطن - فريق التحرير22 مايو 2022آخر تحديث : الأحد 22 مايو 2022 - 12:27 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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