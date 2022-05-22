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مؤثر جدا.. شاهد ردة فعل معتمر تونسي لحظة علمه أن الشاب الذي يتحدث معه فلسطيني من قطاع غزة!
كل الوطن - فريق التحرير22 مايو 2022آخر تحديث : الأحد 22 مايو 2022 - 12:27 صباحًا
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أ. د ابراهيم أبوخزام: الموازن في الحرب الروسية الأوكرانية
الصحة المصرية: من غير المرجح تحول جدري القرود لجائحة عالمية
مصر.. الحبس لمحتال متهم بالنصب على مواطنين بـ 250 مليون جنيه
تقرير: السعودية اقترحت خارطة طريق للمصالحة بين الجزائر والمغرب
الصحة السعودية: لم نسجل أي إصابة بجدري القردة
القيادة السعودية توجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
ولي العهد وماكرون يطالبان بإجراء إصلاحات هيكلية في لبنان
شرطة السياحة تكشف أسباب وفاة الفنان سمير صبري داخل الغرفة 46 بفندق...
استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
نائب كويتي: لن نسكت عن إهانة سجناء “المركزي” وإتلاف المصاحف
الأمير خالد بن سلمان يدعو للضغط الأممي على الحوثيين لفتح طرق تعز
وفاة الفنان سمير صبرى