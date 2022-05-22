نجل خالد سامي يكشف جديد حالة والده الصحية

كل الوطن – فريق التحرير: في جديد تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي، أعلن نجله تركي أن حالة والده مستقرة.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، الأحد، إنه يشعر بأنه سيسمع صوته قريباً.

توخي الدقة والحذر

يذكر أن صحة الفنان خالد سامي لا تزال محل اهتمام عدد من محبيه الذين يحاولون باس

الحمدلله حالت ابوي اليوم مستقرة، عندي احساس كبير أني برجع اسمع صوته قريب 🤍 #خالد_ساميpic.twitter.com/uXCs75HY4k — ِ (@UrTurki) May 22, 2022

تمرار الاطمئنان عليه، خاصة بعد أن كانت قد تدهورت حالته مؤخراً، مما تسبب في توقف قلبه مرتين ودخوله العناية المركزة.

وكانت زوجته عايدة العتيبي قد صرحت في وقت سابق لـ”العربية.نت”، أن حالة زوجها مستقرة ويخضع للعلاج.

فيما دعت إلى توخي الدقة والحذر أثناء نقل المعلومات عن حالته، خاصة بعد انتشار شائعات تتحدث عن وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.