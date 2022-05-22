  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان محذرا: “رح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأحد 22 مايو 2022 - 12:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان محذرا: “رح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها”

كل الوطن – فريق التحرير: أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، أن “المصارف في البلاد تحجز أموال المستشفيات”.

وفي حديث له مع قناة “الجديد”، قال سليمان هارون: “المصارف تحجز أموال المستشفيات، ونحن علينا أن ندفع نقدا، وليس لدينا أي طريقة للوصول إلى أمولنا”.

وأضاف هارون: “التحويلات والشيكات المصرفية لم يعد لها أي قيمة، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات أموال نقدية لتسديد فواتيرها”.

وأكمل نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة محذرا: “نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 50%، ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها” بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى.

المصدر: “الجديد”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة