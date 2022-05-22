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المغرب.. اعتقال شخص ادعى أنه المهدي المنتظر خلال صلاة الجمعة بمراكش

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأحد 22 مايو 2022 - 12:47 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
المغرب.. اعتقال شخص ادعى أنه المهدي المنتظر خلال صلاة الجمعة بمراكش

كل الوطن – فريق التحرير: قال موقع مغربي إن شخصا خمسينيا ادعى النبوة خلال صلاة الجمعة داخل مسجد الجبيلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش خلق حالة من الإرتباك في أوساط المصلين الذين كانوا ينتظرون خطبة الجمعة
وأفاد موقع “Rue 20” المغربي نقلا عن مصدر بأن الشخص ذاته خاطب المصلين بأنه المهدي المنتظر وأنه منقذهم من المشاكل والأزمات داعيا إياهم إلى تصديقه والإيمان به.

وأكد المصدر للموقع المغربي أن المصلين قبضوا على ذلك الشخص وأخرجوه من المسجد واقتادوه إلى مقر الدائرة الأمنية.

المصدر: موقع “Rue 20” المغربي

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