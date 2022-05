“انتهاك للدستور”.. نور الحسين تعلق مجددا على تقييد تحركات نجلها

كل الوطن – فريق التحرير: بعد 3 أيام، على إعلان العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، “تقييد اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق، أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، دعت والدة الأمير، الملكة نور، إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، وذلك بعدما نشرت الخميس الماضي، تغريدة تحدثت فيها عن “أمور عجيبة”.

وقالت الملكة نور، في تغريدة جديدة على تويتر، الأحد: “يجب علينا جميعا التزام الهدوء واحترام سيادة جلالة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره”.

لكن الملكة السابقة، اعتبرت في الوقت ذاته أن المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، ينطوي على “انتهاك للدستور”

وقالت في إحدى تغريدتين نشرتهما بالإنكليزية: “وفقا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقا لقانون الأسرة المالكة لعام 1937 (بات) يخالف دستور الأردن لعام 1952″، مضيفة أن “الحق في التمثيل مسألة جوهرية”.

وأضافت في تغريدة ثانية أنه “بعد تكليف الأمير الحسن (بالنظر بالقضية)”، لم يتم التواصل بشأن أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية (ذات صلة)..”.

We all must stay calm and respect HM’s sovereignty for the good of the people of Jordan and its stability. According to legal experts the Council formed in accordance with the 1937 Royal Family Law is in breach of Jordan's 1952 Constitution.Right to Representation is key.

