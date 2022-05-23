“انتهاك للدستور”.. نور الحسين تعلق مجددا على تقييد تحركات نجلها

كل الوطن – فريق التحرير: بعد 3 أيام، على إعلان العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، “تقييد اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق، أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، دعت والدة الأمير، الملكة نور، إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، وذلك بعدما نشرت الخميس الماضي، تغريدة تحدثت فيها عن “أمور عجيبة”.

وقالت الملكة نور، في تغريدة جديدة على تويتر، الأحد: “يجب علينا جميعا التزام الهدوء واحترام سيادة جلالة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره”.

لكن الملكة السابقة، اعتبرت في الوقت ذاته أن المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، ينطوي على “انتهاك للدستور”

وقالت في إحدى تغريدتين نشرتهما بالإنكليزية: “وفقا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقا لقانون الأسرة المالكة لعام 1937 (بات) يخالف دستور الأردن لعام 1952″، مضيفة أن “الحق في التمثيل مسألة جوهرية”.

وأضافت في تغريدة ثانية أنه “بعد تكليف الأمير الحسن (بالنظر بالقضية)”، لم يتم التواصل بشأن أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية (ذات صلة)..”.

We all must stay calm and respect HM’s sovereignty for the good of the people of Jordan and its stability. According to legal experts the Council formed in accordance with the 1937 Royal Family Law is in breach of Jordan's 1952 Constitution.Right to Representation is key. — Noor Al Hussein (@QueenNoor) May 22, 2022

وكانت أرملة الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، قالت في تغريدة باللغة الإنكليزية، بعد وقت وجيز من قرارات العاهل الأردني، إن “هناك أمورا عجيبة وأغرب من الخيال يتم تداولها الآن”.

وكان الملك عبدالله قال إنه وافق على فرض قيود عل “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق، حمزة، بناء على قرار مجلس العائلة المالكة، وذلك بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.

وقال الملك عبدالله الثاني، في رسالة للأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”، مشيرا الى أن أخيه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”.

يشار إلى الملكة نور كانت قد علقت، في يونيو 2021، على التسريبات التي طالت ابنها، بالقول إنها عملية “اغتيال لشخصية أردنية هاشمية وطنية ونبيلة”، وقالت، في تغريدة، إن ما تعرض له كان “حملة تضليلٍ إعلامي” ويمثل “وجها مخجلا لسياسات منطقتنا، لكن ليس لشعبنا”.