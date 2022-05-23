ما زال طليقاً .. هروب تمساح يثير الذعر في قرية مصرية

كل الوطن – فريق التحرير: استقبلت شرطة النجدة بمحافظة المنوفية المصرية بلاغًا عن هروب “تمساح” من صاحبه بالترعة المارة في قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين أهالي القرية، بينما انتقلت لجنة من الطب البيطري وحي شرق شبين الكوم مُدعمة بفريق من الشرطة.

تحركت القوة واللجنة المُشكلة لموقع البلاغ ولم يُعثر على التمساح، فيما أفاد الأهالي أن تمساحا صغيرا كان برفقة أحد الشباب بالقرية، إذ اعتاد على تربية الحيوانات الغريبة، وأثناء إخراجه التمساح للتريض سقط منه في مياه الترعة ولاذ بالهرب ولم يجده أحد حتى الآن، وفقا لموقع مصراوي.

من جانبها، تتمركز شرطة المسطحات بمديرية أمن المنوفية أمام ترعة كفر المصيلحة بحثًا عن “التمساح”، ولطمأنة الأهالي حتى التثبت من الواقعة، فيما لا تزال التحريات والتحقيقات جارية مع المشكو في حقه لمناقشته فيما ذكره أهالي القرية.

وصرح الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أن القصة لم تثبت بعد وحتى ذلك تأخذ المديرية البلاغ على محمل الجد كونها شريكا في مواجهة أي مخاطر، لافتًا إلى عدم العثور على التمساح حتى الآن