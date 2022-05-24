أولى رحلاتها إلى دبي.. السعودية تعلن تسيير رحلات دولية إلى “نيوم” المستقبلية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السعودية أن مطار مدينة “نيوم” المستقبلية سيبدأ بتسيير رحلات دولية نهاية يونيو القادم برحلات أسبوعية إلى مدينة دبي في الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن “نيوم” أعلنت شراكة استراتيجية مع الخطوط السعودية لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو القادم 2022 برحلات أسبوعية إلى دبي، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن.

ونقلت “واس” عن الرئيس التنفيذي للمدينة، نظمي النصر أن “مطار خليج نيوم يعد أحد المرافق الحيوية والرئيسية لتطوير نيوم، وسيكون الشريان الحيوي لتسريع وصول سكان نيوم وشركاء الأعمال إليها”.

وتسعى السعودية من خلال “نيوم” التي تبنيها على البحر الأحمر، إلى بناء مدينة مستقبلية مستوحاة من أفلام الخيال العلمي مع سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة، وتقدر تكلفتها بـ500 مليار دولار.

وأطلقت السعودية أول رحلة جوية إلى “نيوم” في يونيو 2019،

وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت عن مسؤول رفيع أن تستقبل المدينة أولى شركاتها وسكانها في العام 2025، بينما يقول مسؤولون إن عدد سكان المدينة سيتخطى في نهاية المطاف المليون نسمة.

المصدر: “أ ف ب”