وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة لإيران

كل الوطن – فريق التحرير: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المحادثات مع إيران حققت بعض التقدم لكن ليس بشكل كاف، مؤكدا أن “أيدينا ممدودة لإيران”.

وفي تصريح خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي، أشار بن فرحان إلى أن “مجلس التعاون الخليجي يسعى لدعم الاستقرار في المنطقة”، لافتا إلى أن “دول التكتل الخليجي حريصة على أمن واستقرار أسواق الطاقة”.

وشدد على أن “دول مجلس التعاون حريصة على أمن الطاقة وعلى إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي”.

من جهة أخرى، قال بن فرحان إن “المملكة لا تنظر للشائعات حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية”، مؤكدا أنه إذا كانت هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية.

وعن الانتخابات النيابية اللبنانية، فرأى أنها “قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك”.

المصدر: وكالات