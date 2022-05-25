“فرانس برس”: أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن خفر السواحل بأن أكثر من 70 شخصا فقدوا جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا.

وأعلن خفر السواحل في تونس أن 76 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر.

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، أنه “تم انقاذ 24 مهاجرا فيما عمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب-شرق) حيث غرق القارب المطاط ليل الأحد الاثنين”.

المصدر:”فرانس برس”