  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

السعودية .. سمكة تتسبب في وفاة مواطنة في حادث غريب

كل الوطن - فريق التحرير25 مايو 2022آخر تحديث : الأربعاء 25 مايو 2022 - 7:06 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
السعودية .. سمكة تتسبب في وفاة مواطنة في حادث غريب

كل الوطن – فريق التحرير: تسببت سمكة “الرقدة” في وفاة مواطنة سعودية بمحافظة ‎حقل إثر تعرضها لعضة السمكة السامة، والتي تعرف كذلك بـ”عقرب السمك” وذلك بشاطئ منتزه الأمير فهد بن سلطان بالمحافظة، حيث تم نقل المواطنة إلى مستشفى حقل العام لإسعافها بعد تعرضها للعض، إلا أنها توفيت.

يُذكر أن سمكة “الرقدة” سامة وتعيش بين الشعاب حيث تتشكل بألوان الشعاب بهدف التمويه والاختفاء من فريستها، خاصة من الأسماك الأخرى، وفقا للعربية.

وهي ذات أشواك سامة على ظهرها، بمجرد أن يدعس الشخص عليها بأقدامه ويتعرض للإصابة بأشواكها السامة فإنه يحتاج لسرعة نقله للمستشفى وذلك لخطورة سمها، حيث يحتاج هواة السباحة إلى لبس حذاء البحر عند نزولهم تفادياً لخطر هذه السمكة التي تكثر في ساحل محافظة حقل.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة