روسيا تعلن تسديد ديونها الخارجيّة بالروبل

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت روسيا اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار، وفق ما نشرته وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة المال في بيان “رفض تمديد هذا الترخيص يجعل من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية”.

ويذكر أن الروبل الروسي كان قد قفز منذ يومين بأكثر من 6% أمام الأورو ليسجل أعلى مستوى في حوالي 7 أعوام، مدعوما بقيود على تحركات رؤوس الأموال وأسعار قوية للنفط واقتراب فترة مدفوعات ضرائب الشركات.

وكان الروبل مرتفعا 6.3% عند 58.75 مقابل الأورو خلال تعاملات الاثنين وهو أقوى مستوى له منذ جوان 2015.

كما صعد الروبل 4.6% أمام الدولار الأميركي إلى 57.47، غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ مارس 2018 البالغ 57.075، حسب موقع ‘العربية.نت’ .