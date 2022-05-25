  1. الرئيسية
  2. »
  3. كتاب وأقلام

د . عبدالمجيد الجلاَّل: هل رؤية 2030 تسير في الاتجاه الصحيح؟

كل الوطن - فريق التحرير25 مايو 2022آخر تحديث : الأربعاء 25 مايو 2022 - 8:57 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د . عبدالمجيد الجلاَّل: هل رؤية 2030 تسير في الاتجاه الصحيح؟

لا بأس ، بتنشيط ذاكرة القارئ الكريم ، وبشكلٍ مُختصر ، عن أبرز أهداف رؤية 2030 ، ببرامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهل تسير مهام تنفيذ أهدافها ، ومحاورها ، في الاتجاه الصحيح ؟
استهدفت الرؤية ، في المقام الأول ، تقليل الاعتماد على النفط ، ورفع كفاءة الإنتاج ، والإنفاق ، والخدمات ، وتنويع مصادر الدخل ، ودعم التنافسية ، والخصخصة ، وتعزيز الرقابة على الأداء ، مثل ما استهدفت تنويع الاقتصاد ، وتوليد فرص العمل ، واستقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة ، والعمل كذلك ، على تعزيز كفاءة أداء القطاع العام، بإنشاء مركز وطني لقياس أداء الجهات الحكومية ، واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية ، كأداة لتقويم أدائها ، ومساءلة هذه الجهات عن أي تقصير مُحتمل !
كما ورد القطاع الخاص ، في أجندتها ، كمحرك أساس ، للتوظيف ، ومصدر لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع ، عبر تسهيل أعماله ، وتشجيع استثماراته ، والشراكة معه في تحمَّل المسؤولية !
وكانت من أولويات الرؤية ، تحويل أرامكو من شركة لإنتاج النفط ، إلى عملاق صناعي ، يعمل في أنحاء العالم ، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة ، إلى أكبر صندوق سيادي في العالم ، وتحفيز الشركات السعودية الكبرى ، لتكون عابرة للحدود ، ولاعبا أساسيا في أسواق العالم !
إضافة ، إلى تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية ، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها ، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين ، واستغلال ذلك ، بتوفير العديد من فرص العمل .
لقد استهدفت الرؤية بحلول عام 2030 الوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات: حجم الاقتصاد، وتنويع مصادره، والتنافسية، وفاعلية الحكومة، وبيئة الأعمال، والتوظيف ، والخدمات الإلكترونية، ومكافحة الفساد، والسياحة، والترفيه، والخدمات الثقافية ، ومشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ، والوصول كذلك إلى بيئة إيجابية، وجاذبة، مٌستدامة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، بمنظومة رعايةٍ صحية واجتماعية، وإسكانية !
خلاصة القول : هل الرؤية تسير في الاتجاه الصحيح ، وإلى تطبيقات ناجحة لأهدافها ومحاورها !
أم أنّها مُتعثرة ، حتى الآن ، في تحقيق جزءٍ من أهدافها !
الجواب لدى القارئ الكريم !

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة