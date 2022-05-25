د . عبدالمجيد الجلاَّل: هل رؤية 2030 تسير في الاتجاه الصحيح؟

لا بأس ، بتنشيط ذاكرة القارئ الكريم ، وبشكلٍ مُختصر ، عن أبرز أهداف رؤية 2030 ، ببرامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهل تسير مهام تنفيذ أهدافها ، ومحاورها ، في الاتجاه الصحيح ؟

استهدفت الرؤية ، في المقام الأول ، تقليل الاعتماد على النفط ، ورفع كفاءة الإنتاج ، والإنفاق ، والخدمات ، وتنويع مصادر الدخل ، ودعم التنافسية ، والخصخصة ، وتعزيز الرقابة على الأداء ، مثل ما استهدفت تنويع الاقتصاد ، وتوليد فرص العمل ، واستقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة ، والعمل كذلك ، على تعزيز كفاءة أداء القطاع العام، بإنشاء مركز وطني لقياس أداء الجهات الحكومية ، واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية ، كأداة لتقويم أدائها ، ومساءلة هذه الجهات عن أي تقصير مُحتمل !

كما ورد القطاع الخاص ، في أجندتها ، كمحرك أساس ، للتوظيف ، ومصدر لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع ، عبر تسهيل أعماله ، وتشجيع استثماراته ، والشراكة معه في تحمَّل المسؤولية !

وكانت من أولويات الرؤية ، تحويل أرامكو من شركة لإنتاج النفط ، إلى عملاق صناعي ، يعمل في أنحاء العالم ، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة ، إلى أكبر صندوق سيادي في العالم ، وتحفيز الشركات السعودية الكبرى ، لتكون عابرة للحدود ، ولاعبا أساسيا في أسواق العالم !

إضافة ، إلى تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية ، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها ، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين ، واستغلال ذلك ، بتوفير العديد من فرص العمل .

لقد استهدفت الرؤية بحلول عام 2030 الوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات: حجم الاقتصاد، وتنويع مصادره، والتنافسية، وفاعلية الحكومة، وبيئة الأعمال، والتوظيف ، والخدمات الإلكترونية، ومكافحة الفساد، والسياحة، والترفيه، والخدمات الثقافية ، ومشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ، والوصول كذلك إلى بيئة إيجابية، وجاذبة، مٌستدامة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، بمنظومة رعايةٍ صحية واجتماعية، وإسكانية !

خلاصة القول : هل الرؤية تسير في الاتجاه الصحيح ، وإلى تطبيقات ناجحة لأهدافها ومحاورها !

أم أنّها مُتعثرة ، حتى الآن ، في تحقيق جزءٍ من أهدافها !

الجواب لدى القارئ الكريم !