محكمة إسرائيلية تلغي حكما بشأن صلاة اليهود في المسجد الأقصى

كل الوطن – فريق التحرير: ألغت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، حكما أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا، ويقضي بالسماح لليهود الصلاة في باحات المسجد الأقصى.

ولفتت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أنه في ظل الوضع القائم المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة (للمسجد الأقصى) إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية”.

وكان ثلاثة شبان يهود قد طعنوا على قرار السلطات بمنعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل باحات المسجد الأقصى. وقضت المحكمة البدائية الجزئية يوم الأحد بأن أفعالهم لم تشكل خرقا للأمن، وسمحت لهم بترديد الصلوات والاستلقاء على الأرض داخل المسجد الأقصى.

وأدى ذلك إلى احتجاجات من القيادة الفلسطينية وتهديدات من فصائل فلسطينية مسلحة وتعهد من إسرائيل بأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن.

وأقامت الدولة دعوى استئناف اليوم الأربعاء أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة والتي أيدت قرار منع أداء الطقوس الدينية اليهودية داخل باحات المسجد.

وقالت القاضية آينات أفمان مولر في حكمها: “لا يمكن المبالغة في الحساسية الخاصة لجبل المعبد” مستخدمة الإسم العبري لموقع المسجد الأقصى.

وأضافت إن الحق في حرية العبادة اليهودية هناك “ليس مطلقا ويجب أن تحل محله المصالح الأخرى، ومنها الحفاظ على النظام العام”.

المصدر: “يديعوت أحرونوت”