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السعودية.. اعتقال 7 أشخاص بعد حادثة المركبة الأمنية “المزيفة”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الجمعة 27 مايو 2022 - 11:22 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. اعتقال 7 أشخاص بعد حادثة المركبة الأمنية “المزيفة”

كل الوطن – فريق التحرير: ألقت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على مجموعة وافدين بعد أن قاموا بإجراء تعديلات على مركبة لتبدو كسيارة شرطة ووثقوا ذلك بالفيديو.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، وفقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، القبض على 5 أردنيين وسوريين اثنين بعد تلك الحادثة.

وقالت الشرطة إن هؤلاء ظهروا في مقطع فيديو مستخدمين مركبات مجهزة بتجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية.

وأضافت أن المتهمين قاموا بتوثيق فعلتهم في فيديو ونشروه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشرطة أنه تم حجز المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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