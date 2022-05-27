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حمدين صباحي: كل سجين لم يمارس العنف أو التحريض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنا مطمئنا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 27 مايو 2022 - 6:09 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
حمدين صباحي: كل سجين لم يمارس العنف أو التحريض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنا مطمئنا

كل الوطن – فريق التحرير: قال المرشح الأسبق لانتخابات الرئاسة في مصر، حمدين صباحي، إن كل سجين رأي لم يمارس عنفا أو يحرض عليه “يستحق أن يعود إلى بيته آمنا مطمئنا”.

ولفت صباحي في لقاء عبر قناة “etc”، مساء الخميس، إلى أن الجزء الجوهري في مقدمة الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “هو الإفراج عن كل سجناء الرأي”.

وتابع: “النتائج مخيبة للآمال، لأننا وعدنا بأن تخرج مجموعات واسعة من سجناء الرأي تباعا، وهذا الوعد يتأخر كل يوم.. لن نتمكن من دخول حوار واضح بدون خلق بيئة مواتية، وأول حق هو الإفراج عن سجناء الرأي”.

وأضاف صباحي، وهو مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي : “خروج عدد معتبر من سجناء الرأي يمنح شعورا بالاطمئنان بأن الوعد ينفذ ولو تباعا بطريقة موضوعية ومقدرة”، مضيفا أنه “يمكن البدء في الحوار فورا بعد استيفاء ضرورة موضوعية سابقة على الحوار وإطلاق سراح السجناء”.

المصدر: الشروق المصرية

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