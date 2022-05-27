  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات
  4. »
  5. أخبار المناطق

اندلاع حريق في أجمل المناطق السياحية بمنطقة تبوك

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الجمعة 27 مايو 2022 - 1:08 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
اندلاع حريق في أجمل المناطق السياحية بمنطقة تبوك

كل الوطن – فريق التحرير: اندلع حريق مساء اليوم الأربعاء في موقع نخيل الرايسه داخل قرية الديسة جنوب غرب محافظة ضباء في تبوك، شمال غرب السعودية. وباشرت فرق الدفاع المدني التعامل مع الحريق، ولا تزال عمليات إخماده مستمرة.

وذكر شهود عيان لـ “العربية.نت” أن الحريق اندلع في مجموعات كثيفة من النخيل، تكثر من حولها بعض الأشجار اليابسة، مما شكل خطراً بالغاً على جميع المزارع المجاورة، في ظل انتقال ألسنة النار، كما ساعدت الرياح في توسع الحرائق وشدتها، في حين لم تسجل الحادثة أي إصابات بشرية نظير عدم وجود سكان في المنطقة.

العرب والعالم
روسيا و أوكرانيافيديو.. بوتين يتفقد للمرة الأولى جنوداً أصيبوا في أوكرانيا
وقال شهود عيان إن مساحة الحريق كبيرة، ولا تزال تتسع، ويحتاج الأمر لتعزيز فرق الدفاع المدني المتواجدة في الموقع.

المصدر: العربية نت

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة