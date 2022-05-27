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حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء في بغداد على خلفية قضايا اغتصاب

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 27 مايو 2022 - 7:33 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء في بغداد على خلفية قضايا اغتصاب

كل الوطن – فريق التحرير: دشن عدد من الناشطين العراقيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض إقامة حفل الفنان المغربي، سعد لمجرد، الغنائي المقرر إقامته ببغداد في يونيو إثر اتهامات يواجهها تتعلق بالاغتصاب.
وعبر هاشتاغ “حفل سعد لمجرد مرفوض” تداول العراقيون تغريدات تعترض على قدوم الفنان المغربي إلى بغداد و إحيائه الحفل في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير.

كما اعتبرت عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة أن إقامة حفل المجرد في بغداد، هو محاولة منه “لتلميع لصورته، نظرا لاتهامه بقضايا تحرش واغتصاب عدة، ولم تصدر فيها الأحكام حتى الآن”.

وحفل المجرد الغنائي المقرر إقامته من قبل شركة “سندباد لاند” في بغداد بشهر يونيو المقبل، هو الأول له في العراق.

يذكر أن لمجرد متهم بـ4 قضايا تعنيف واغتصاب، ولم يصدر حكم نهائي في أي منها يثبت الاتهام على المغني المغربي.

المصدر: RT

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