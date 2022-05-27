حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء في بغداد على خلفية قضايا اغتصاب

كل الوطن – فريق التحرير: دشن عدد من الناشطين العراقيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض إقامة حفل الفنان المغربي، سعد لمجرد، الغنائي المقرر إقامته ببغداد في يونيو إثر اتهامات يواجهها تتعلق بالاغتصاب.

وعبر هاشتاغ “حفل سعد لمجرد مرفوض” تداول العراقيون تغريدات تعترض على قدوم الفنان المغربي إلى بغداد و إحيائه الحفل في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير.

كما اعتبرت عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة أن إقامة حفل المجرد في بغداد، هو محاولة منه “لتلميع لصورته، نظرا لاتهامه بقضايا تحرش واغتصاب عدة، ولم تصدر فيها الأحكام حتى الآن”.

بسبب الاتهام في ٤ قضايا اعْتصـاب، كتير من الجمهور العراقي والنسويـات هناك بدأوا هاشتاج ضد حفلة سعد لمجـرد في العراق مع بداية الإعلان عنها ❤👏#حفل_سعد_لمجرد_مرفوض#العراق_يطرد_سعد_المجرد#مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصرpic.twitter.com/faZX3QyinR — Speak Up (@SpeakUp_00) May 24, 2022

-ليش شنو سببها نزل الهاشتاك مالتكم

اسألهم اسأل بلدية المحافظة شنو سببها ؟

=همه وينهم وينهم حتى اسألهم؟🌝😂😂😂#حفل_سعد_المجرد_مرفوضpic.twitter.com/sCf7xv2aqk — حَسناء العامِريّ (@HasnaaAlamri) May 24, 2022

وحفل المجرد الغنائي المقرر إقامته من قبل شركة “سندباد لاند” في بغداد بشهر يونيو المقبل، هو الأول له في العراق.

يذكر أن لمجرد متهم بـ4 قضايا تعنيف واغتصاب، ولم يصدر حكم نهائي في أي منها يثبت الاتهام على المغني المغربي.

المصدر: RT