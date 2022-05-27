بعد الفيديو.. النائب العام يأمر بتوقيف المعتدي على ممرضة سعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء إجراءات التحقيق بحقه، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.

“من الجرائم الكبيرة”

وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

مواطن يعتدي على ممرضة سعودية ويسحبها على الأرض.. pic.twitter.com/1Vsr5LSusw — الموجز السعودي (@saudistuff) May 27, 2022

كما أكد أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته أعماله وفقا لاختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.

فيديو يثير غضباً

وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل أظهر اعتداء مواطن على ممرضة سعودية داخل قسم الطوارئ في أحد المستشفيات.

فيما أظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على الممرضة وسحلها على الأرض، فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث إلى أن تدخل أشخاص وأنقذوا الموقف.