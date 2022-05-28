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فيديو مؤلم.. تفحم جثث 7 مصريين في حادث سير مروع (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : السبت 28 مايو 2022 - 12:02 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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فيديو مؤلم.. تفحم جثث 7 مصريين في حادث سير مروع (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: لقي 7 أشخاص مصرعهم حرقا في تصادم مروع بطريق الإسماعيلية شرق مصر.

واشتعلت النيران في سيارة ميكروباص تقل ركابا بعد اصطدامها بسيارة ملاكي وأخرى بطريق الإسماعيلية فايد الصحراوي، ما أدى لتفحم جثث الركاب.

فيما تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم حافلة صغيرة رقم ط س س 5871 وسيارة ملاكي رقم ط ن و1323 بالقرب من مدخل مدينة فايد بسبب اشتعال النيران في الميكروباص عقب تصادمه مباشرة بسبب وجود أسطوانة غاز داخله.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـنحو 7 سيارات إلى موقع الحادث حيث تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الحميات، فيما تمكنت القوات من السيطرة على النيران.

وقامت السلطات برفع آثار الحادث وإعادة تشغيل الطريق وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

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