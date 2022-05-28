جدل بين الأمير عبد الرحمن بن مساعد والناشط اليمني علي البخيتي حول “الإلحاد والإساءة للذات الإلهية”

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بين الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، والناشط اليمني، علي البخيتي، جراء تغريدة عن التشكيك في المحرقة النازية والإلحاد.

وفي التفاصيل، نشر الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، بداية، تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: “في الغرب..إن شككت في المحرقة النازية لليهود أو حتى قللت من رقم الضحايا لا يعتبر هذا حرية رأي وإنما جناية تحاكم عليها وفق القانون. لذلك..أن يجاهر أحد بإلحاده في السعودية ويسيء للذات الإلهية – جل الله وتعالى- فهذا ليس بحرية رأي، وإنما أمر حقير وسافل يستحق العقوبة والمحاسبة”.

من جهته، أعاد الناشط اليمني، علي البخيتي، نشر هذه التغريدة، معلقا عليها بالقول: “المقارنة خاطئة أخي عبد الرحمن، قانون انكار المحرقة الهدف منه مواجهة النازية، وله ظروفه الخاصة، أما الإلحاد واللادينية فحق من حقوق الإنسان الجهر بها، ويتسق مع “رؤية السعودية 2030 في تقبل الثقافات والأديان المختلفة، وأقدر فهمك الشخصي، لكنه لا يمثل الجهات الرسمية التي ما كانت لتسمح لشخص حقير وسافل ويستحق العقوبة أن يغادر المملكة دون حساب، ولا أتصور أنك تعارض حكومتك في توجهاتها ولا في تقبلها للمختلف ثقافيا ودينيا وفقا لما قاله الأمير محمد بن سلمان ومركز اعتدال، وأنا لم أسيء للذات، فكـ”لاديني” أنكر وجود إله الأديان من الأساس، ومن ينكر شيء يستحيل عليه الإساءة له…”

وأضاف علي البخيتي: “ولم أكن أتصور صدور كلمات مثل “حقير” ..”سافل”، من أديب وشاعر مرهف مثلك، ومع ذلك أدعوك لتشاركنا مساحة للنقاش معك، فإن كنا على ضلال فقد يهدينا الله على يديك، دون الحاجة لاستخدام تلك العبارات التي لا تليق بكم، فأنت مثل أعلى للكثير من الشباب السعودي، فهل تقبل أن يقلدوا خطابك مع المختلف؟”….

ليرد عليه الأمير عبد الرحمن بن محمد قائلا: “هل سميتك؟! قلتُ أن المجاهرة بالإلحاد والإساءة للذات الإلهية أمر حقير وسافل، وأنت تقول لم تسىء للذات الإلهية، فلماذا اعتبرت الأمر يعنيك ؟! نتقبل الآخر المختلف ثقافة ودينا..ولا نتقبل رأي حقير سافل يجاهر بسب الله ويسخر وينتقص منه ويؤذي من آمن به، فلا تلصق هذا برؤية السعودية بهتانا”.

هل سمّيتك؟! قلت أن المجاهرة بالإلحاد والإساءة للذات الإلهية أمر حقير وسافل وأنت تقول لم تسىء للذات الإلهية فلماذا اعتبرت الأمر يعنيك ؟!

نتقبل الآخر المختلف ثقافة ودينًا..ولا نتقبل رأي حقير سافل يجاهر بسب الله ويسخر وينتقص منه ويؤذي من آمن به فلا تلصق هذا برؤية السعودية بهتانًا