السعودية.. ضبط مواطنين استوليا على مصوغات ذهبية أثناء نقلها من مصنع بالرياض

كل الوطن – فريق التحرير: القت شرطة الرياض القبض على مواطنين اثنين، لاستيلاء أحدهما على مصوغات ذهبية من أحد المصانع أثناء عملية نقلها، والآخر لإيوائه والتستر عليه.

وأوضحت شرطة الرياض في بيان أنه تم استرداد المصوغات منهما وأُوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.