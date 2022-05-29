السودان.. شخص يثير الجدل بفيديو بعد رفضه زواج ابنته (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول في السودان، السبت، رجلا يُدعي أحمد آدم، أعلن ارتداده عن الدين الإسلامي واعتناقه المسيحية.

وبرر آدم، في الفيديو المتداول، أسباب اعتناقه المسيحية، بحد زعمه، بأن الأئمة المسلمين لم يوضحوا موقفهم من قضية ابنته إحسان التي هربت قبل فترة مع شاب مسيحي وتزوجته رغم رفض أسرتها.

وتعود تفاصيل حادثة الفتاة إحسان آدام، التي شغلت الرأي العام بالسودان إلى عام 2020، بعد أن رفض والدها أن يزوجها من شاب مسيحي الديانة أحبته من دولة جنوب السودان بيد أنها اختارت الهروب معه وزواجه دون موافقة أسرتها.

وأثارت إحسان جدلا واسعا بسبب قضيتها، التي تعد الأولى في السودان حينها، بعد أن كشفت في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التفاصيل المتعلقة بهروبها من المنزل.

وطالبت إحسان في الفيديو الفتيات بالتمسك بحقوقهن في وقت واجهت فيه انتقادات كبيرة من هذه الخطوة، في حين طالب والد الفتاة إحسان حينها الدولة بالتدخل العاجل ورد ابنته من الرجل، الذي قال إن الشاب المسيحي اختطفها.

ويرجح البعض تحول آدم من الإسلام إلى اعتناق المسيحية للضغط النفسي الذي عاناه بسبب ابنته.

المصدر: وكالات