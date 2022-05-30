كم بلغ الناتج المحلي لقطاع السياحة السعودي في “عام كورونا”؟

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت صحيفة “الاقتصادية” أنه “وفقا لبيانات رسمية، فإن القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للسياحة في السعودية (بالأسعار الأساسية) بلغت 41.81 مليار ريال خلال عام 2020”.

وفي تقرير لها، أشارت “الاقتصادية” إلى أن “القيمة المضافة الاجمالية المباشرة للأنشطة المميزة للسياحة قدرت بنحو 27.8 مليار ريال، بينما ساهمت الأنشطة الاخرى بنحو 14 مليار ريال”، مضيفة أن “التقديرات الأولية لعام 2020 المستندة على جداول العرض والاستخدام وجداول الحساب الفرعي للسياحة، تشير إلى أن المساهمة المباشرة للسياحة بلغت 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “القيود المفروضة على السفر المتعلقة بجائحة كورونا تسببت بشكل مباشر في انخفاض مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019″، موضحة أن “الأنشطة المتعلقة بالسياحة تأثرت بشدة من جراء الوباء، ولا سيما أنشطة الإقامة للزوار والنقل الجوي والبري للركاب”.

وبين التقرير أن “عدد المشتغلين بالأنشطة المميزة للسياحة بلغ نحو 680 ألف مشتغل خلال عام 2020، حيث مثل المشتغلون في نشاط الإقامة للزوار وأنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات 80.3% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة، إذ بلغ عدد المشتغلين فيهما 93.7 ألف و452 ألف مشتغل على التوالي”.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن “البيانات الإدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والخطوط الجوية العربية السعودية، أوضحت أن عدد المنشآت في الأنشطة المميزة للسياحة بلغ 81.9 ألف منشأة خلال عام 2020، وأن نشاط تقديم الطعام والشراب، ونشاط الإقامة للزوار، ساهم بما نسبته 83.2% من إجمالي المنشآت السياحية، حيث بلغ عدد المنشآت فيهما 59.7 ألف منشأة و8.4 ألف منشأة على التوالي”.

المصدر: “الاقتصادية”