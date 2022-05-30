كل الوطن – فريق التحرير: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يوثق صراخ فتاة تتعرض للضرب في جازان، لتتفاعل السلطات المختصة مع هذه الواقعة على الفور.

وفي هذا الصدد، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع “هاشتاغ”: “معنفة الموسم”، وقال على حسابه في “تويتر”: “أختي الكريمة، متواجدون لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك”.

اختي الكريمة ، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) May 29, 2022

مقطع صادم لفتاة تصرخ بسبب تعرضها للضرب، الحادثة في المُوسم بـ #جازان 😱#معنفه_الموسمpic.twitter.com/4okyZLh5Fz — حقوق الضعوف (@hukusfof) May 30, 2022