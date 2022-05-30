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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 30 مايو 2022 - 8:00 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن – فريق التحرير: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يوثق صراخ فتاة تتعرض للضرب في جازان، لتتفاعل السلطات المختصة مع هذه الواقعة على الفور.

وفي هذا الصدد، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع “هاشتاغ”: “معنفة الموسم”، وقال على حسابه في “تويتر”: “أختي الكريمة، متواجدون لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك”.

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