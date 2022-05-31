السيسي يعفو عن قاتل سوزان تميم

كل الوطن – فريق التحرير: أفرجت السلطات المصرية عن محسن السكري، قاتل الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، والذي تم الحكم عليه بالحبس المؤبد 25 عامًا، مما أعاد قضية سوزان إلى الواجهة مجددا.

جاء هذا بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عاما عما يقارب الـ 3157 سجينا، كان من بينهم قاتل الفنانة اللبنانية.

وأثار خبر الإفراج عنه بعد 14 عامًا من سجنه بعفو عام ضجة كبيرة في السوشال ميديا، إذ استنكر محبو الراحلة سوزان تميم عدم قصاص الجهات الأمنية من القاتل والمحرض على القتل والإفراج عنهما واحدا تلو الآخر.

وتفاعل العديد من المغردين مع الخبر باستغراب كبير، مشيرين إلى أن القانون لم يأخذ حق سوزان، بسبب أحكام الإفراج عن قاتليها وعدم استيفاء المدة المحددة لهما في السجن.

وكانت السلطات المصرية قد منحت هشام طلعت مصطفى، صاحب أكبر مشروع سكني للأثرياء ”مدينتي“ بشرق القاهرة- عفوا رئاسيا في أيلول/ سبتمبر عام 2017، بعد إدانته بقتل سوزان واعتراف السكري عليه وحكم بالسجن بحقه لمدة 15 عاما.

وقتلت سوزان تميم عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، ذبحاً على يد ضابط أمن الدولة الأسبق محمد السكري، بعد عمله كضابط أمن لدى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عقب استقالته من عمله في الشرطة.

وأقر السكري بجريمته في التحقيقات التي أجريت معه قبل أعوام، موضحاً أنه وافق على إزهاق روح النجمة الشابة مقابل مليوني دولار أمريكي، قدمها له مسؤول عمله هشام طلعت مصطفى.

وأكدت التحقيقات حينها أن سبب تعاون هشام طلعت مصطفى مع محسن السكري لقتل الفنانة اللبنانية، جاء على سبيل الانتقام لرفضها الزواج منه بعد مساعدته لها في الانفصال عن زوجها الثاني ”عادل معتوق“ ورعايته لها وإفساح المجال أمامها للعمل في أحد فنادقه، قبل وفاة ابنة مديرة مكتبه بسقوطها من شرفة غرفة خليل شقيق سوزان في الفندق بعد خطوبتهما بأيام، وتصنيف القضية على أنها انتحار.

وأوضحت التحقيقات أن هشام طلعت مصطفى، حاول كسب رضا سوزان تميم وعرض عليها 50 مليون دولار أمريكي مقابل الزواج منه، لتقابله بالرفض ويهددها بالقتل، فهربت منه إلى دبي حيث استقرت هناك لمدة 18 شهراً وارتبطت بالملاكم العراقي رياض العزاوي، ليتعاون بعد ذلك مع مدير الأمن لديه محسن السكري على قتلها وإنهاء حياتها.

لتوجد بعد ذلك سوزان تميم مذبوحة في شقتها الكائنة في مارينا دبي، وتثبت التحقيقات حينها تورط ضابط أمن الدولة الأسبق محسن السكري بجريمة القتل بتحريض من هشام طلعت مصطفى.