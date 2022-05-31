اشتباكات عنيفة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة وجنين (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: قامت قوات من جيش الإحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بسلسلة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية ومدينة جنين ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بينها والمقاومين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة “معا” أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي في بلدة “تقوع” شرق بيت لحم، وأطلق خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

كذلك نفذ جيش الإحتلال سلسلة اقتحامات في الضفة ما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف في حي الجابريات بمدينة جنين.

وداهمت وحدات من جيش الإحتلال الإسرائيلي المخيمات في قلنديا ونابلس، وبيت ريما، وجفنا قضاء رام الله، ومخيمي شعفاط وقلنديا، وبلدة حزما قضاء القدس وطمون.

المصدر: معا