إيران.. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى “متروبول” إلى 34

كل الوطنن فريق التحرير: أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى “متروبول” في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران الى 34 قتيلا.

ونقلت الوكالة الرسمية “إرنا” عن حاكم عبادان، إحسان عباس بور، قوله إن “عدد الضحايا بلغ 34 قتيلا بعد انتشال جثة جديدة صباح اليوم”.

وكان مسؤولون أشاروا يوم الأحد الى أن التقديرات بعيد الحادث، تفيد بأن العدد الاجمالي للمفقودين كان 38.

وانهار في 23 مايو، قسم كبير من مبنى “متروبول” المكون من عشرة طوابق في مدينة عبادان، إحدى المدن الرئيسية في المحافظة الحدودية مع جنوب العراق، متسببا بإحدى أسوأ الكوارث الناتجة عن حوادث مماثلة منذ أعوام.

ودفع انهيار المبنى المئات في عبادان ومدن أخرى من خوزستان، إضافة الى بعض المناطق الأخرى في إيران، للنزول الى الشوارع في تحركات مسائية خلال الأيام الماضية، حدادا على الضحايا وتضامنا مع عائلاتهم، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة، وفق الاعلام المحلي.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن قيام قوات الأمن مساء الجمعة “باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق عيارات تحذيرية” لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا قرب موقع الانهيار.

المصدر: “ايرنا”+AFP