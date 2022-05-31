السعودية.. تغريم إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي لمكافحة التدخين

كل الوطن – فريق التحرير: غرّمت السلطات السعودية إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ 400 ألف ريال بعد رصدها تروّج لمحل يبيع التبغ في اليوم العالمي لمكافحة التبغ الموافق لـ31 مايو.

وأفادت صحيفة “الوطن” السعودية بأن “وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضبطت مخالفة لأحد الحسابات الشهيرة لوقوعها بعدد من المخالفات التي رصدت عليها ضمن الرصد المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة”.

وأشارت إلى أن “المخالفات كانت مخالفة نظام مكافحة التدخين ونظام مخالفة التجارة الإلكترونية وممارسة العمل التجاري بدون رخصة ومخالفة لنظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع”.

ولفتت إلى أن “الهيئة صادرت الحساب بعد رصدها إعلان للترويج لمحل بيع التبغ في اليوم العالمي لمكافحة التبغ والذي يوافق 31 مايو”.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر كأول مرة قرارا بمنع التعامل مع أحد الحسابات المؤثرة على وسائل التواصل “سناب شات” كأحد الحلول لمنع مخالفات أصحاب الحسابات المؤثرة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها خصصت في كل مكان يوم 31 مايو من كل عام يوما عالميا للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

المصدر: “صحيفة الوطن السعودية”