د. عبدالمجيد الجلاَّل: حديقة الملك سلمان أيقونة الرياض القادمة!

مدينة الرياض الجميلة ، على موعدٍ ، مع مشروع ثقافي ، وفني ، وبيئي غير مسبوق ، سيكون بإذن الله ، إضافة عملاقة ، لعاصمة الوطن ، التي تشهد تواتراً، في حراكها التنموي الشامل !

هذا المشروع ، سيجعل منها ، مركز جذب سياحي مُبهر ، وضمن أفضل المدن في العالم ، ملائمة ، للسكن ، والراحة ، والاستجمام !

إنَّه مشروع حديقة الملك سلمان ، بزخم أنشطته الثقافية والفنية والبيئية المتنوعة، عالية القيمة !

يأتي المجمع الملكي للفنون ، كأحد أبرز مكونات ومعالم المشروع ، على مساحةٍ تزيد على 500 ألف متر مُربع ، ويشتمل على مبنى متحف الثقافات العالمية ، بارتفاع نحو 110 م ، ومسرح وطني بسعة 2300 مقعد ، ومعهد ملكي للفنون التقليدية ، بأكاديمياته الثلاث: الفنون البصرية التقليدية ، والتراث الثقافي والترميم، والفنون المسرحية .

ويشتمل كذلك ، على قاعة لأعمال النحت ، ومسرحين ، وثلاث قاعات للسينما ، وقاعة كبرى لأعمال الفنانين والمبدعين ، ومكتبة متخصصة في الثقافة والفنون بأكثر من 250 ألف كتاب .

بعبارةٍ وجيزة ، سيكون هذا المجمع ، منارة كبرى للثقافة والفنون في العاصمة الرياض ، حيث أنَّ تخطيط مبناه ، يعكس عمق الهوية المحلية ، من خلال الارتكاز في التصميم على مبادئ العمارة السلمانية ، التي تمزج روح الأصالة والتراث بالحداثة في آنٍ معًا.

حديقة الملك سلمان ، ستكون الرئة الخضراء ، لمدينة الرياض ، وأحد أكبر حدائق المُدن في العالم ، بمساحة تزيد على 16 مليون متر مربع ، وتُشكَّل بمساحتها هذه ، نحو 5 أضعاف مساحة حديقة الهايد بارك البريطانية !

يقع مشروع الحديقة ، في مركز محوري بمدينة الرياض ، ويتصل بأهم الطرق الرئيسة ، بالإضافة إلى محطات قطار وحافلات الرياض ، ويشتمل كذلك ، على مسار دائري للمشاة ، بطول 7,2 كيلو مترات ، ومساحات مفتوحة تمتد لأكثر من 11 كيلو متر مربع ، تضم نحو مليون شجرة تغطي أرجاء الحديقة كافة.

مشروع حديقة الملك سلمان يُقدم تجربة نابضة بالحياة لسكان مدينة الرياض، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية ، والثقافية ، والرياضية ، والفنية، والترفيهية ، ويُسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، من خلال إيجاد مجتمع حيوي ، وبيئة إيجابية جاذبة ومفعمة بالسعادة .

خلاصة القول ، هنيئاً لكم يا سكان الرياض بهذا المشروع بمحتواه المُتنوع ، الذي سيجعل من مدينتكم ، تماثل المدن العالمية ، من حيث استقطاب السياحة ، والمُتعة ، والجمال ، والراحة ، وطابت أيامكم !