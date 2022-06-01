السعودية تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات وتكشف عن جنسيات المتورطين (فيديو)

كل ال كن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولات تهريب كمية ضخمة من المخدرات في عدد من مناطق المملكة، كاشفة عن جنسيات المتهمين.

وأشار المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إلى أن “المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب 435 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و45.6 طن من نبات القات المخدر و22000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر”.

وأكد العقيد مسفر القريني “القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وأن عددهم 43 متهما، منهم 25 مواطنا، و18 مخالفا لنظام أمن الحدود: 10 من الجنسية اليمنية و5 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الصومالية و1 من الجنسية السودانية”، لافتا إلى أنه “جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص”.

المصدر: “واس”