مصر.. أول صورة لضابط الجيش المصري السابق بعد الإفراج عنه بقرار السيسي

كل الوطن – فريق التحرير: نشر عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي المصري، طارق العوضي، أول صورة للمهندس يحيى حسين عبد الهادي، المنسق العام للحركة المدنية والضابط السابق بالجيش، بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي.

كما نشر حزب الكرامة الصورة ذاتها، وعلق عليها: “كمال أبو عيطة، وزير العمل الأسبق وعضو لجنة العفو، وحامد جبر، المحاميان والقياديان بحزب الكرامة، يستقبلان المهندس يحيى حسين عبد الهادي، عند بوابة السجن فور خروجه، وحصوله على قرار رئاسي بالعفو وحزب الكرامة، إذ يتقدم للمناضل الكبير ولأسرته ولمحبيه بالتهنئة على حريته المستحقة، ليعرب عن أمله في إغلاق ملف سجناء الرأي بأسرع ما يمكن والعُقبى لكل المسجونين”.

وجاء قرار السيسي بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبسه 4 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدا داخل مصر وخارجها.

يذكر أن يحيى حسين عبد الهادي هو مهندس مصري سابق بالجيش المصري ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، وتم القبض عليه يوم 29 يناير 2019.

ونشأ عبد الهادي في محافظة أسيوط، وهو مولود في القاهرة عام 1954، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972 وتخرج منها عام 1977، وظل يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992.

المصدر: القاهرة 24