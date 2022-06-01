المرصد السوري: توتر في حلب على خلفية اغتصاب طفلة

كل الوطن – فريق التحرير: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) إن مدينة الباب بشرقي حلب تشهد توترا كبيرا على خلفية اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما من قبل صاحب مطعم.

وذكر المرصد أن المتهم قام باستدراج الفتاة إلى بناية مهجورة في المدينة واغتصبها.

ونقل المرصد عن نشطاء من المدينة قولهم إن الطفلة، وهي من مهجري مدينة تدمر، تعرضت للاغتصاب قبل خمسة أيام من قبل صاحب مطعم في مدينة الباب.

وأكد المرصد أن المتهم اعتقل “متلبسا بجريمته”.

وقال إن هناك استنفارا كبيرا من قبل مسلحين في المدينة أمام مبنى الشرطة العسكرية، مهددين بالتصعيد في حال لم يحاسب المجرم الذي قال المرصد إن هناك شخصيات نافذة تحاول تغيير الوقائع بعد تلقيهم أموالا لقاء نشر معلومات تقول إن الطفلة قامت بالسرقة من صاحب المطعم الذي قام باعتقالها، وليس باغتصابها.

المصدر: المرصد السوري