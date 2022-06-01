الصحة المصرية: جدري القردة لن يكون مرضا وبائيا ولا داعي للقلق

كل الوطن – فريق التحرير: قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر، إن الوزارة تدرك جيدا حالة التخوف من جدري القردة لدى المواطنين، عقب جائحة كورونا.

وأكد المتحدث أن هذه الحالة لا تجعلنا نتسرع في اتخاذ أحكام مبنية على مطلق التخوف.

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر قناة CBC، أن الدراسات العلمية تذكر أن جدري القردة مرض في الأصل ينتقل من الحيوان، وأن انتقاله من الإنسان إلى الإنسان أمر يحتاج إلى مخالطة لصيقة وتعرض بشكل مباشر للسوائل والرزاز خلال الاتصال المباشر مع إفرازات البثور التي تظهر من قبل المرضى.

وأضاف المتحدث “ليس من المتوقع أن يكون جدري القرود مرضا وبائيا ينتشر بشكل وبائي مثل كورونا، وأن الفيروس الخاص بجدري القرود هو فيروس الأصل في تكوينه الحمض النووي DNA وليس ANA وبالتالي فإمكانية تحوره ليست مرتفعة، ولم تثبت الدراسات التي تمت على الحالات أن هناك أي نوع من أنواع التحور، وبالتالي معدلات العدوى من إنسان إلى إنسان منخفضة جدا”.

وأشار إلى أن احتمالية تحول جدري القردة إلى وباء قليل جدا، مؤكدا أنه لا داعي للقلق أو التوتر.

وأوضح أن الفيروس معروف للطواقم الصحية والمنظمات الصحية العالمية، وتمكنوا من القضاء على الجدري في السنوات الماضية باللقاحات.

المصدر: موقع “اليوم السابع” المصري