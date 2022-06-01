تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: عثرت الأجهزة الأمنية الإسبانية على جثة أميرة قطرية (سابقة) ميتة داخل منزلها في منتجع “ماربيا”.

وكانت كاسيا غالانيو، البالغة من العمر 45 عاما، الزوجة الثالثة للملياردير القطري عبد العزيز بن خليفة آل ثاني (73 عاما)، وهو عم أمير قطر الحالي الشيخ تميم.

وعثر ضباط الشرطة الإسبانية على جثة كاسيا في سريرها، دون أي علامات على العنف الجسدي، بعد أن أبلغت ابنتها الصغرى الشرطة من باريس بأنها لم تتمكن من الاتصال بوالدتها منذ أيام.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، إن البواب سمح للعديد من الضباط بدخول مجمع غالانيو السكني في ماربيا، حوالي الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن غالانيو أمضت مؤخرا عدة أشهر في المستشفى، حيث كانت تعاني من انهيار عصبي.

المصدر: ديلي ميل