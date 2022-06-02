السعودية.. تعميم جديد بشأن “عبوات زمزم” في أمتعة المعتمرين

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، تعميما جديدا بشأن “عبوات زمزم” في أمتعة المسافرين المغادرين للمملكة بعد أدائهم العمرة في مكة.

وذكرت الهيئة في منشور على تويتر أن التعميم موجه “للناقلات الجوية”، أي لشركات الطيران العاملة في السعودية.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تصدر تعميمًا للناقلات الجوية بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة. pic.twitter.com/Qck6KRB7ON — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 1, 2022

وينص التعميم الجديد على ضرورة “التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة”.

ولم توضح الهيئة سبب منع وضع عبوات مياه زمزم داخل الأمتعة، ولم تتحدث عن أي إجراءات أو عقوبات للمخالفين.

ممكن حد يشرح. يعنى فى طريقه تانيه لشحن مياه زمزم غير شنط الشحن ولا ممنوع سفرها ف المطلق. لان الناس مش فاهمه — Sherif Hamdy (@shrifbasha) June 1, 2022

وتساءل أحد مستخدمي تويتر ويدعى شريف حمدي، “ممكن حد يشرح. يعني في طريقة ثانية لشحن مياه زمزم غير شنط الشحن؟، ولا ممنوع سفرها في المطلق؟. لان الناس مش فاهمة”.

ورد على سؤاله مستخدم آخر يدعى مشعل، وقال إن “الطريقة النظامية هي العبوات المخصصة للنقل الجوي”، مرفقا صورة تظهر قنينة ماء زمزم موضوعة داخل كيس بلاستيكي، وبجانبها صندوق مصنوع من الكرتون.