وزير الاقتصاد الليبي لوزيرة الخارجية: “لو كنت محترمة”

كل الوطن – فريق التحرير: أثار موضوع عودة ليبيا إلى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السجال بين وزيرين في حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث نعت وزير الاقتصاد وزيرة الخارجية “بغير المحترمة”.

وزير الاقتصاد محمد الحويج، رد على مداخلة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي قالت فيها إنها وجهت رسالة إلى وزارته بخصوص عضوية ليبيا في المجلس، وبدأ كلامه بالقول: لو كان من رأيي أنا.. ننسحب من الجامعة العربية مرة واحدة”.

وحسب تسجيل مصور نشرته “منصة حكومتنا”، عن وقائع جلسة مجلس الوزراء، برئاسة الدبيبة، عقّب الحويج على الوزيرة منقوش، بأنه كان عليها أن ترد عليه، وتشرح القانون والإجراءات، وأضاف: “لو كنت محترمة كنت تردي عليّ شخصيا”.

وأثارت العبارة سجالا في المجلس، وطلب الدبيبة تجاوز العبارة قبل أن يؤكد الحويج أنه يحترم الوزيرة كما يحترم الجميع.

وبشأن عضوية ليبيا، طلب الدبيبة من وزارتي الاقتصاد والخارجية إعداد مذكرة حول خيارات استمرار الانسحاب، أو العودة، أو تجميد العضوية.

وأبدى الدبيبة قناعته بأن الانسحاب من المنظمات العربية إن لم يكن فيه إرهاق للبلاد، “يفتقر للحكمة”.

المصدر: RT