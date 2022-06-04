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الهند.. فيديو لامرأة تخاطر بحياتها للحصول على الماء يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن - فريق التحرير4 يونيو 2022آخر تحديث : السبت 4 يونيو 2022 - 4:20 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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الهند.. فيديو لامرأة تخاطر بحياتها للحصول على الماء يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن – فريق التحرير: سلط فيديو يُظهر امرأة تتسلق جدار بئر نزلت إليه للوصول إلى الماء الضوء، على النقص الحاد في المياه الذي تعانيه العديد من المناطق في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وتظهر المرأة في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بالهند، وهي تنزل إلى البئر بدون حبل أو عدة من أجل الوصول إلى الماء.

واضطر الناس في قرية غوصيا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الصعبة بعد أن جفت المياه في الآبار والبرك، حيث تواجه العديد من المناطق الأخرى في عموم الهند أزمة مياه مماثلة.

وتواجه العديد من المناطق الأخرى في عموم الهند أزمة مياة مماثلة.

وغالبا ما تنتشر مقاطع الفيديو التي تظهر الهنود يخاطرون بحياتهم للوصول إلى المياه انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الكثير من الهنود على وسائل التواصل الاجتماعي مع ما وصفوه بمقطع الفيديو “المفجع” ودعوا المسؤولين إلى مد يد المساعدة العاجلة للقرية.

المصدر: وكالات

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