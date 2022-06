الهند.. فيديو لامرأة تخاطر بحياتها للحصول على الماء يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن – فريق التحرير: سلط فيديو يُظهر امرأة تتسلق جدار بئر نزلت إليه للوصول إلى الماء الضوء، على النقص الحاد في المياه الذي تعانيه العديد من المناطق في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

وتظهر المرأة في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بالهند، وهي تنزل إلى البئر بدون حبل أو عدة من أجل الوصول إلى الماء.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 2, 2022