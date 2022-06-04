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فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : السبت 4 يونيو 2022 - 11:53 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت

كل الوطن – فريق التحرير: وثقت مقاطع فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت فجر اليوم السبت.
وأظهرت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المنازل، لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت التي كانت بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.


فيما رصدت مقاطع أخرى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الضرر في أماكن مختلفة بالكويت.

وكان المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت عبد الله العنزي قد قال إن الهزة حدثت في تمام الساعة 4.28.02 صباحا بتوقيت الكويت وعلى عمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض كما شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

يأتي هذا فيما أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء الكويتية، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الهزة الأرضية.

المصدر: “الشروق”

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