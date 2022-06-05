السعودية.. تشييع مهيب لجندي بعد 15 شهرا على فقدانه في الحد الجنوبي

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت منطقة عسير جنوب غرب السعودية يوم السبت، جنازة مهيبة لجندي قضى في حرب اليمن منذ نحو عام وثلاثة أشهر.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية تابوتا يضم جثمان الجندي أول عبد الله بن أحمد علي سروي آل سعد، بينما اصطف عشرات المشيعين للصلاة عليه في مركز إخلال التابع لمحافظة محايل في منطقة عسير.

🟢تشييع الشهيد "عبدالله آل سعد" بعد 15 شهرًا من فقده في الحد الجنوبي ؜استُشهد منسوب القوات المسلحة ؜#الشهيد_عبدالله_بن_أحمد_علي_سروي ، في الحد الجنوبي، وتم العثور على جثته بعد عام وثلاثة أشهر، وتم التعرف على هويته بواسطة تحليل DNA وفق ذويه الذين رووا لـ"سبق" القصة pic.twitter.com/VDbQUEwNZY — بصمة سعودية (@Saudi_finger) June 4, 2022

وقالت صحيفة “سبق” المحلية إن الطيران العسكري نقل جثمان الجندي الراحل إلى مركز قنا التابع أيضا لمحافظة محايل، قبل أن تقام صلاة الجنازة عليه ويتم دفنه في مقبرة “الفريش بلتين” في مسقط رأسه.

ونقلت الصحيفة عن أقارب للجندي عبد الله قولهم إنه تم العثور على جثمانه بعد 15 شهرا في الحد الجنوبي للمملكة الملاصق لليمن، وتم التعرف على هويته بواسطة تحليل الحمض النووي DNA.

وتلقت عائلة الجندي الراحل التعازي من كبار قادة البلاد، بمن فيهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي.

المصدر: صحيفة “سبق” السعودية