«شيل أهلي في عينيك».. عروس تفاجئ عريسها و«المعازيم» بقائمة شروط قبل «كتب الكتاب» (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أثار فيديو، اليوم السبت، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر تحت عنوان «فيديو العروسة اللى قلب السوشيال ميديا»، لفتاة طلبت قبل التوقيع على عقد قرانها من زوجها إلقاء شروطها، حيث طلبت منه قبل موافقتها وتوقعيها احترام الأهل والأقارب وأبرزهم والدتها.

قالت العروسة لعريسها أمام المعازيم خلال الفيديو: «أنا وثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم إني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة».

وأضافت خلال الفيديو: «هطلب منك طلب، زي مهشيل أهلك في عيني هتشيل أهلي في عينك، والصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي ثم أمي».