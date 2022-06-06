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ما الذي أثار ضحك الملك عبد الله الثاني خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي؟ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 6 يونيو 2022 - 9:05 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
ما الذي أثار ضحك الملك عبد الله الثاني خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي؟ (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تفاعل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضحك، خلال عرض رئيس هيئة المديرين في شركة “المناصير”، زياد المناصير، لمنتج سماد طبيعي من إنتاج مجموعة “المناصير”.

وخلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، قام زياد المناصير بشرب كأس من السماد المحلول بالمياه أمام الجموع، ليؤكد أن المنتج طبيعي 100%، ما دفع الملك عبد الله والحضور إلى التصفيق والضحك بشدة.

هذا وأوضح المناصير أن “كيلوغراما واحدا من السماد يكفي لهكتار كامل”، وعرض منتجا آخر يوفر 85% من المياه في الزراعة، وسط اهتمام ومتابعة كبيرين من قبل الملك.

المصدر: “عمون”

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